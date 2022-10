Nikolas para Boulos em debate: 'Parabéns, vai ganhar mais um processo'

Deputados federais Guilherme Boulos (à esquerda) e Nikolas Ferreira (à direita) (foto: Reprodução)



Por Luana Pedra

O deputado federal mais votado do Brasil, Nikolas Ferreira (PL-MG), se irritou com uma fala de Guilherme Boulos (PSOL-SP) sobre sua viagem a Dubai, realizada em 2021, com o presidente Jair Bolsonaro (PL) . Nikolas foi acusado por seus opositores de utilizar recursos públicos para acompanhar o mandatário aos Emirados Árabes e Boulos relembrou o caso quando tratou do tema corrupção durante o debate realizado pela emissora da TV, CNN Brasil.





“Gente que vive falando da família tradicional, dos costumes, da moral, aí você vai olhar a vida privada da pessoa, é uma outra coisa. Pegue aquele Gabriel Monteiro do Rio de Janeiro, bolsonarista, que acusava a esquerda de pedofilia e foi caçado por fazer sexo com adolescentes. Gente que vive gritando ‘a corrupção, a ladroeira’, aí você vai ver, apoia o governo corrupto ou então vai lá para Dubai com dinheiro público para participar de ‘mamata’ presidencial”, provocou Boulos.





Na réplica, Nikolas negou as acusações e afirmou que irá processar o deputado por “fake news”.





“É engraçado que ele fica impressionado com tanta coisa a respeito de mim, mas basicamente não tem nada a dizer, a não ser uma fake news, que inclusive, vai ser processado. Parabéns, ganhou mais um processo por dizer que eu utilizei dinheiro público para ir a Dubai, sendo que isso é uma mentira”, afirmou o político mineiro.





Os congressistas em debate foram os deputados com a votação mais expressiva das eleições deste mês. Nikolas Ferreira angariou 1.492.047 votos em Minas Gerais, sendo o mais votado do Brasil, e Guilherme Boulos ficou em segundo lugar, com 1.001.472 votos em São Paulo.