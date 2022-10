Damares: 'Brasil é a última barreira para avanço do comunismo na América'

Damares Alves participou de evento com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, em Roraima (foto: Michael DANTAS / AFP)



Bernardo Estillac

A senadora eleita pelo Distrito Federal Damares Alves (Republicanos) voltou a falar a respeito dos países da América do Sul nesta quarta-feira (12/10). Em publicação no Twitter, a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do governo Bolsonaro (PL) compartilhou um vídeo da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, discursando em Roraima e atacando Venezuela, Chile e Argentina, alvos comuns da campanha de reeleição do atual presidente.









“Obrigada, Roraima, por nos receber com tanto carinho! Este estado que tornou-se um abrigo para todos os venezuelanos que fugiram de seu país para não serem mortos pelo comunismo, é um símbolo de que o Brasil é a última barreira de proteção contra o avanço do comunismo na América”, escreve Damares na publicação. Ela também aparece no vídeo no palanque com Michelle.



Críticas a Damares



Nesta semana, Damares disse, sem provas, que crianças brasileiras são traficadas para a Guiana Francesa e o Suriname, países que também fazem fronteira com a Região Norte do Brasil, e tinham seus dentes arrancados para “não morderem na hora do sexo oral ”.





A fala da senadora é alvo de críticas, e grupos de advogados pedem para que o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Ministério Público Federal (MPF) investiguem a denúncia apontada por Damares. Uma das alegações é de prevaricação, uma vez que ela foi ministra durante a atual gestão federal e não teria tomado providências para conter o suposto caso de abuso de menores.