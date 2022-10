Eleita, Damares questiona: 'Um ministro do STF não pode ser investigado?'

Damares disse que será uma 'ajudadora' de um eventual segundo mandato de Bolsonaro no combate à corrupção (foto: Câmara dos Deputados)

Eleita com 44,98% dos votos válidos do Distrito Federal para o Senado, Damares Alves (PL) prometeu investigar os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). “Eu não vou para o Senado abrir uma guerra contra o STF. Mas, quando um servidor público comete um erro, ele é exonerado. Se é um parlamentar, é cassado. Quando é um presidente, ele é impeachmado. Um ministro do STF não pode ser investigado?”, questionou.A ex-ministra A ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos participou do CB.Poder - parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília - na tarde desta segunda-feira (3/10). Na conversa, a futura senadora falou, entre outros assuntos, dos focos do seu mandato no Congresso Nacional e do desempenho do seu partido, Republicanos, nas eleições de 2022.