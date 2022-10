Leite para Onyx: 'Vai fazer campanha com Bolsonaro em horário de trabalho'

Eduardo Leite (PSDB, foto) e Onyx Lorenzoni (PL) debatem antes do segundo turno que vai definir o governador do Rio Grande do Sul pelos próximos quatro anos (foto: Reprodução)



Renúncia

Em outro momento do debate, Onyx indagou Leite de ter renunciado ao cargo de governador do estado em março deste ano. "Por que renunciou, tchê? À maior honra que um gaúcho pode ter na sua vida, que é governar este estado? E me explica junto o que é o tal do equilíbrio (econômico)?”, perguntou.



Por sua vez, Leite respondeu que renunciou ao “mandato para não renunciar à política”.



"A questão da renúncia está muito clara ao povo gaúcho. Sou o único dos que já governaram o Rio Grande do Sul que não recebe qualquer tipo de valor como vencimento, e nunca foi aposentadoria. Não recebo esses valores", argumentou.

Em determinado momento do debate promovido pela Band, nessa segunda-feira (10/10), na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) questionou Onyx Lorenzoni (PL) de fazer campanha com o presidente Jair Bolsonaro em "horário de expediente".