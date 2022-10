Onyx para Leite em debate: 'Por que tu renunciou, tchê?'

Onyx Lorenzoni (PL) e Eduardo Leite (PSDB) participam de debate organizado pela Bandeirantes nesta segunda-feira (10/10) (foto: Reprodução)

Durante o debate promovido pelacom os candidatos que foram ao segundo turno no Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni (PL) indagou o opositor Eduardo Leite (PSDB): "por que tu renunciou, tchê? À maior honra que um gaúcho pode ter na sua vida, que é governar este estado?". "A questão da renúncia está muito clara ao povo gaúcho", respondeu o candidato tucano, que se afastou do cargo para tentar concorrer à presidência da República pelo partido mas, após perder a prévia para João Doria (PSDB-SP), a sigla optou por não liderar uma chapa e colocou a senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) como vice na chapa capitaneada por Simone Tebet (MDB).Leite aproveitou a questão do adversário para afirmar que ele é "o único dos que já governaram o Rio Grande do Sul que não recebe qualquer tipo de valor como vencimento". "E nunca foi aposentadoria. Não recebo esses valores", disse.Em agosto de 2021, o ex-governador do estado sancionou lei que extinguiu a pensão vitalícia de R$ 30,5 mil para ex-governadores e viúvas.