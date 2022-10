Zema sobre Lula: 'Deveria pedir perdão aos mineiros'

Romeu Zema anunciou apoio ao presidente Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições (foto: Cristiano Machado / Imprensa MG)





"Eu acho que o ex-presidente Lula está muito mal-informado. Na minha opinião, ele deveria estar aqui pedindo perdão aos mineiros pela catástrofe que foi a gestão 'PT Pimentel' nos quatros anos, que eu não preciso citar nada que aconteceu. Me parece que ele está totalmente fora da realidade", disse.













“Quero deixar bem claro que o governador Zema tem liberdade de apoiar quem ele quiser. Não me oporei e nem pensava que fosse diferente, eu nunca pensei que fosse diferente. Segundo, a única coisa que tem que levar em conta é não pensar que o povo é gado, é não pensar que o povo pode ser tangido para lá ou para cá. O povo tem consciência do que está acontecendo no país. Então, é só tomar cuidado para não tratar o povo como rebanho, tratar o povo como cidadão de inteligência, consciente, sabendo do que quer”, ressaltou Lula.

O governador Romeu Zema (Novo) aproveitou uma reunião com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, nesta segunda-feira (10/10), em Belo Horizonte, para responder declarações feitas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesse domingo durante ato de campanha na capital mineira.