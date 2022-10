Collor pede voto para Bolsonaro: 'Para o bem do Brasil'

Por Vinícius Prates

O ex-presidente e senador Fernando Collor (PTB) pediu votos ao presidente Jair Bolsonaro (PL) para "o bem do Brasil". O senador usou as redes sociais para reforçar seu apoio à reeleição do presidente e disse que esse é o momento de buscar "os indecisos".

"No próximo dia 30, iremos às urnas para reeleger o presidente Bolsonaro. Esse é o momento de buscarmos os indecisos, reforçar as nossas bandeiras e escolher a melhor opção para o bem do Brasil. Estamos com 22: Bolsonaro presidente!", escreveu Collor nas redes sociais.