Vídeo: problema com som assusta Lula e Fuad

Um problema com a aparelhagem sonora do Cine Belas Artes, em Belo Horizonte, assustou o candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o prefeito de BH, Fuad Noman (PSD), e demais presentes na manhã deste domingo (9/10).Lula concedia entrevista coletiva para a imprensa ao lado de apoiadores quando um alto chiado foi emitido das caixas sonoras.

Lula, apoiadores e demais presentes na sala se assustaram com alto chiado com problema de som

Lula terminou à frente no primeiro turno, com 48,43% dos votos válidos no último domingo (2/10). Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, teve 43,2%.





O presidente também ficou atrás do petista em Minas Gerais, com 43,6% dos votos. Lula recebeu 48,29%. Em BH, contudo, Bolsonaro pontuou 46,6%, contra 42,53% do ex-presidente.





O ato faz parte de uma estratégia adotada pela campanha petista na reta final do primeiro turno, ampliando o corpo a corpo com o eleitorado.