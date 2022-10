Quantos votos Bolsonaro obteve em Belo Horizonte?

Jair Bolsonaro (PL) levou vantagem em BH (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu 46,6% dos votos válidos entre os eleitores de Belo Horizonte (699.105) e ficou à frente do adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 42,5% (638.022).O cenário na capital mineira foi diferente do resultado nas urnas no estado, que deu a vitória ao petista no primeiro turno Das 18 zonas eleitorais de BH, Bolsonaro (PL) levou vantagem em 14, sendo a maior quantidade de votos na 0034, com o total de 49,47%.Na zona 0028, o presidente conseguiu a menor quantidade de votos. Nesta, ele foi escolhido por apenas 43,50% dos eleitores, contra 46,23% que optaram por Lula (PT).Apesar de perder em Minas, Bolsonaro venceu em sete de dez cidades-polo do estado : Uberlândia, Uberaba, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Divinópolis, Ipatinga e Governador Valadares.Além disso, das seis cidades visitadas pelo chefe do Executivo durante a campanha, ele ganhou em quatro: Belo Horizonte, Contagem, Divinópolis e Poços de Caldas.