Bolsonaro em BH: apoiadores prestigiam presidente em teatro

Eleitores do presidente marcaram presença nos arredores do Teatro Sesiminas, na Região Leste de BH (foto: Mariana Costa)

MARIANA COSTA





Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) marcaram presença nos arredores do Teatro Sesiminas, na Região Leste de Belo Horizonte. O candidato à reeleição participou de um encontro com lideranças do setor industrial e apoios políticos no fim da tarde desta quinta-feira (6/10).





A aposentada Maria Conceição Castro Alves, de 64 anos, é uma das integrantes do movimento "Mulheres Avante Brasil". Ela chegou ao Teatro Sesiminas acompanhada de outras três membros do movimento em um carro de som.

"Criamos esse grupo que já tem 80 mulheres e estamos sempre participando das manifestações na Praça da Liberdade e na Praça Tiradentes", declarou.





O empresário Thales Lobato, de 60 anos, também veio ao Sesiminas tentar ver o presidente. Ele disse que é conhecido nos grupos bolsonaristas como “vovô Thalão” e esperava conseguir a liberação para entrar no evento, já que está sem convite. “Estou aguardando uns amigos para ver se conseguem um convite pra mim”.





Lobato revelou que comparece a todos os eventos de Bolsonaro em BH. "Já estive em passeata, carreata, motociata. Acho importante. Temos que reeleger o capitão", declarou.

