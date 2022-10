Serra declara apoio a Lula e a Tarcísio no segundo turno

José Serra (PSDB-SP) declara apoio a Tarcísio de Freitas (PL), em São Paulo, e a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência (foto: AFP/EVARISTO SÁ)

Não vou me alongar sobre o tema. Diante das alternativas postas, votarei em Lula. E, pela mesma razão, em São Paulo, meu voto será em Tarcísio de Freitas. %u2014 José Serra (@joseserra_) October 4, 2022

O senador José Serra (PSDB-SP) declarou apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste segundo turno, contra o presidente Jair Bolsonaro (PL).O tucano também declarou apoio a Tarcísio de Freitas (PL), candidato apoiado pelo presidente, na disputa com Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo.Em suas redes sociais, Serra, um dos nomes históricos do partido, disse que, devido às alternativas disponíveis, prefere fazer esse voto em "dois adversários".O Senador já concorreu duas vezes ao cargo máximo do Executivo nacional. Nas duas oportunidades, foi derrotado por petistas, o próprio Lula, em 2002, e Dilma Rousseff (PT), em 2010.Candidato derrotado ao governo paulista, Rodrigo Garcia (PSDB) declarou apoio 'incondicional' a Tarcísio e Bolsonaro. A posição do político gerou uma celeuma interna com outros quadros.A também senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) , candidata à vice-presidente na chapa liderada por Simone Tebet (MDB), optou por não apoiar nenhum dos postulantes ao Palácio do Planalto. Fernando Henrique Cardoso (PSDB-SP) não formalizou apoio a eleição de Lula, mas fez acenos ao longo da corrida eleitoral. Ex-ministros do tucano, como Armínio Fraga, declararam voto no petista. deputado Alexandre Frota (ex-PSDB) resolveu se desfiliar do partido após o apoio de Rodrigo Garcia à reeleição de Bolsonaro.