Vice de Tebet sobre Lula e Bolsonaro: 'Não voto em nenhum dos dois'

Mara Gabrilli (PSDB-SP) afirmou que não votará nem em Lula nem em Bolsonaro (foto: Alex Ferreira/Camara dos Deputados)

Senadora e vice candidata à presidência na chapa de Simone Tebet (MDB), Mara Gabrilli (PSDB-SP) foi ao Twitter nesta terça-feira (4/10) afirmar que não irá tomar lado no segundo turno da corrida eleitoral, que opõe o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL)."Não dou meu voto para nenhum dos dois. Fico ao lado dos brasileiros e apoiarei o governo que defender meus ideais de país", publicou a candidata tucana.A chapa das candidatas ficou em terceiro lugar no primeiro turno com 4,16%. O PSDB, partido de Mara, liberou que os diretórios apoiem qualquer um dos candidatos. Postulante ao governo de São Paulo , Rodrigo Garcia, por exemplo, declarou apoio 'incondicional' a Tarcísio de Freitas (PL) e a Jair Bolsonaro (PL) após perder no estado.Ao contrário da vice, ao que tudo indica, Tebet deve apoiar o candidato petista neste segundo turno, que vai acontecer no dia 30 de outubro. Já o partido da candidata, MDB, deve se manter neutro e deixar que seus filiados declarem apoio a quem acharem melhor.Na última segunda-feira (3/10), Simone Tebet disse já ter definido qual lado irá apoiar e deu 48h para que o partido se posicione.