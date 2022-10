Após apoiar Bolsonaro, Moro se encontra com Dallagnol para comemorações

Sergio Moro e Deltan Dallagnol se encontraram nesta terça-feira (4/10) (foto: Reprodução/Instagram) Sergio Moro (União Brasil) conquistou uma das cadeiras do Senado Federal, e Deltan Dallagnol (Podemos), uma da Câmara dos Deputados, ambos pelo Paraná. Os dois foram alavancados pela Operação Lava Jato - ex-juiz e ex-procurador da investigação, respectivamente - e declararam apoio ao atual presidente Jair Bolsonaro (PL) contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o segundo turno.













No Twitter, Moro exaltou a Operação Lava Jato, que condenou Lula à prisão. “Muito obrigado a todos vocês, eleitores e apoiadores. A Lava Jato vive e vai chacoalhar Brasília novamente”, disse.





Do mesmo modo, Dallagnol, como deputado federal mais votado em seu estado, comemorou: "Hoje, a Lava Jato renasceu como uma fênix, mas não das cinzas, e sim dos corações dos mais de 340 mil paranaenses".





Moro e Dallagnol declaram apoio a Bolsonaro





Lula não é uma opção eleitoral, com seu governo marcado pela corrupção da democracia. Contra o projeto de poder do PT, declaro, no segundo turno, o apoio para Bolsonaro.







Dallagnol compartilhou o tweet do colega e completou: “Precisamos unir centro e direita em favor do combate à corrupção, de políticas públicas com base em evidências e de valores da cultura judaico-cristã que dão base à nossa sociedade como amor, compaixão e serviço às pessoas".





