Qual é o número de Sérgio Moro para o Senado nas eleições de 2022?

(foto: PODEMOS/REPRODUÇÃO)

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil) concorre a uma vaga no Senado pelo Paraná com o número 444.De acordo com as pesquisas eleitorais, Moro encontra-se em segundo lugar numa disputa acirrada com o concorrente que lidera o páreo, Álvaro Dias , que busca a reeleição.A candidatura de Moro ao Senado está sub judice, segundo o site do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Adversários do ex-juiz pediram a impugnação sob a alegação de ausência de domicílio eleitoral no Paraná.A justificativa de seus oponentes é que, ao tentar se candidatar ao Senado por São Paulo, o próprio Moro teria admitido que mantinha domicílio e base política no estado. O TER_PR já jugou o pedido, que foi indeferido, mas a ação segue em tramitação naquele tribunal para análise recurso solicitando a impugnação da candidatura do ex-juiz.Desde que retornou ao Brasil, depois de pedir exoneração do cargo de ministro em abril de 2020, vindo dos Estados Unidos, Moro vem enfrentando sucessivas derrotas para disputar uma candidatura eletiva.Primeiro, foi obrigado a deixar o Podemos, sigla pela qual pretendia concorrer a presidente da República, por não encontrar apoio entre seus partidários. Moro foi para o União Brasil, fusão do DEM com o PSL ( antigo partido do presidente Jair Bolsonaro), na expectativa de apoio a sua candidatura ao Palácio do Planalto.Frustrado em seu pleito, tentou disputar uma cadeira ao Senado por São Paulo, onde foi rechaçado pela Justiça Eleitoral pelo mesmo motivo que hoje se encontra em embate judicial: o domicílio eleitoral do candidato. O TRE-SP indeferiu a candidatura de Moro alegando que ele não preenchia aos requisitos legais do domicílio eleitoral para disputar por São Paulo.Restou ao ex-ministro e ex-juiz disputar disputar uma vaga ao Senado pelo Paraná, em páreo que periga perder justamente para um ex-aliado, o hoje senador Álvaro Dias, que disputa a reeleição.Segundo a pesquisa Ipec divugada neste sábado, Moro tinha 35% das intenções de voto contra 41% de Alvaro Dias. --> --> --> -->