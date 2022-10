Ipec: Moro atrás de Álvaro Dias na disputa pelo Senado no PR

Dias e Moro aparecem empatados tecnicamente no limite da margem de erro (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O candidato à reeleição Alvaro Dias (Podemos) aparece com 41% dos votos válidos, e Sergio Moro (União Brasil) tem 35% na disputa pela vaga do Paraná ao Senado, de acordo com pesquisa Ipec divulgada neste sábado (1º), véspera da eleição.

Dias e Moro aparecem empatados tecnicamente no limite da margem de erro —de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi feita de quinta-feira (29) até este sábado, com 1.504 eleitores.

Leia: Datafolha: Lula tem 50% dos votos válidos; Bolsonaro, 36%

Paulo Martins (PL) aparece em terceiro lugar, com 14% dos votos válidos. Em seguida aparece Rosane Ferreira (PV), com 3%. Aline Sleutjes (Pros) e Orlando Pessuti (MDB) têm 2%. Dr Saboia (PMN), Desiree (PDT) Laerson Matias (PSOL) e Roberto França da Silva Junior (PCO) registraram 1% das intenções de voto.

A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código BR-04355/2022. A confiabilidade, segundo o Ipec, é de 95%.

Leia: Ipec: Lula tem 51% dos votos válidos; Bolsonaro, 37%

Na pesquisa anterior, divulgada em 16 de setembro, Alvaro Dias tinha 46% dos votos válidos, contra 32% de Sergio Moro.

Votos válidos:

- Alvaro Dias (Podemos) 41%

- Sergio Moro (União Brasil) 35%

- Paulo Martins (PL) 14%

- Roseane Ferreira (PV) 3%

- Aline Sleutjes (Pros) 2%

- Orlando Pessuti (MDB) 2%

- Dr Saboia (PMN) 1%

- Desiree (PDT) 1%

- Laerson Matias (PSOL) 1%

- Roberto França da Silva Junior (PCO) 1%

Leia: Pesquisa Ipespe: Lula tem 49% dos votos válidos; Bolsonaro, 35%

O "Beabá da Política"