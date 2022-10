'Absurdo', diz ministro sobre pedido de Bolsonaro para limitar transporte

Ministro Benedito Gonçalves classifica pedido da campanha do presidente de 'absurdo' (foto: DOUGLAS MAGNO / AFP)

"Absurdo", clssificou o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Benedito Gonçalves, o pedido feito pela campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) para limitar a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou que os municípios mantenham a oferta de transporte público para as eleições deste domingo (2/10).

A campanha de Bolsonaro argumentou, em pedido ao TSE, que a decisão do ministro Luís Roberto Barroso de que o transporte público seja mantido em níveis normais no dia do primeiro turno possui contradições que podem levar à implementação de políticas públicas ilegais.

“O argumento descamba para o absurdo, ao comparar a não cobrança de tarifa para uso de transporte público regular, em caráter geral e impessoal, com a organização de transporte clandestino destinado a grupos de eleitores, mirando o voto como recompensa pela benesse pessoal ofertada”, escreveu benedito Gonçalves.

