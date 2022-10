Finneas, irmão da cantora Billie Eilish, pede voto em Lula no segundo turno

Finneas e Billie Eilish colecionam estatuetas de grandes premiações internacionais (foto: Reprodução/Instagram)

O mundo está de olho na eleição que definirá o presidente do Brasil para os próximos quatro anos. Entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), o músico Finneas O’Connell, irmão de Billie Eilish, pediu voto no petista para o segundo turno, no dia 30 de outubro.