Filho do senador Carlos Viana, Samuel Viana é eleito deputado federal

Filho do senador Carlos Viana, Samuel já foi coordenador político do pai (foto: Reprodução/redes sociais)

Samuel Viana foi eleito deputado federal por Minas Gerais pelo Partido Liberal (PL). Ele obteve 62.704 votos.

Filho do senador e candidato a governador Carlos Viana (PL), Samuel é advogado e tem 30 anos, se identifica como cristão e trabalhou na advocacia com pessoas com deficiência e idosos.

Suas propostas de campanha incluem mudanças na Previdência Social e no INSS, na educação e na saúde, no trabalho e na renda, na alimentação e no acesso à água potável.



Também foi coordenador político do pai, o senador Carlos Viana – que ficou em terceiro lugar na disputa pelo governo do estado, com 7,23% dos votos.



O PL tem a maior bancada de Minas Gerais na Câmara Federal, com 11 deputados.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata