Quem é a mineira eleita deputada estadual mais jovem do pais

Nas eleições de domingo (02/10), a estudante de administração de empresas Chiara Biondini (PP) recebeu 34.126 votos, garantindo uma das 77 vagas para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Ela conquistou o mandato com apenas 20 anos e tornou-se a deputada estadual eleita mais jovem do Brasil e também a integrante mais nova da história do Parlamento mineiro.

Natural de Belo Horizonte, Chiara acompanha a política desde os 4 anos, testemunhando a atividade do pai, o deputado federal Eros Biondini (PL). Reeleito para o seu quarto mandato na Câmara Federal, Eros tem a sua atuação focada no trabalho junto a grupos religiosos católicos e no combate e prevenção ao uso de drogas.

Por conta da sua pouca idade, Chiara já sabe que vai protagonizar um fato curioso e histórico por ocasião da posse dos deputados estaduais eleitos no último domingo. O início das atividades da futura legislatura da Assembleia está marcado para 1º de fevereiro de 2023. Mas sua posse está marcada para 22 de fevereiro, data em que completa 21 anos, idade mínima legal para o exercício do mandato de deputado estadual.

O regimento interno da Assembleia Legislativa estabelece que qualquer deputado eleito pode tomar posse até 30 dias depois da primeira reunião de uma legislatura, sem prejuízos para o seu mandato. Dessa forma, em 1º de fevereiro, em vez do total de 77 eleitos, serão empossados 76 deputados estaduais em Minas, sem a convocação de suplente.

Chiara lembra que tanto a Constituição Federal e o regimento da ALMG exigem a idade mínima de 21 anos para o exercício da atividade de deputado. Porém, a idade mínima não é exigida para uma pessoa disputar a eleição para o cargo. Ela explica que a questão já foi esclarecida pela Justiça Eleitoral.

O “esclarecimento” sobre o caso ocorreu porque, por ocasião do registro da candidatura a deputada estadual pela universitária, ela foi alvo de uma representação encaminhada à Justiça Eleitoral por um advogado, que alegou que Chiara não poderia concorrer á Assembleia, por ter menos de 21 anos. “Antes mesmo da apresentação da minha defesa, o Ministério Público emitiu um parecer, atestando que eu estava totalmente apta a me candidatar a deputada estadual”, informou a jovem política.

Ainda conforme Chiara, a ação impetrada pelo advogado foi julgada em plenário pela Corte do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), que aprovou o registro de sua candidatura, por unanimidade.

“Foi o nosso grupo, o Corrente do Bem, que identificou na Chiara a capacidade para fortalecer o nosso trabalho e nossas ações católicas e filantrópicas”, afirma o deputado federal Eros Biondini. Ele disse esperar que a filha sirva de inspiração para que outros jovens “possam se interessar pela política do bem”.

Por sua vez, Chiara Biondini assegura que se interessou pela atividade e “aprendeu” a importância da política desde desde pequena, acompanhandoa a atuação do pai, eleito para o primeiro mandato, ainda como deputado estadual, em 2006.

“Acredito que a política, quando bem executada, é uma ferramenta que transforma as pessoas e facilita o auxílio do Estado para os cidadãos”, assegura a deputada estadual mais jovem do Brasil.

Chiara disse que considera que sua eleição para a Assembleia Legislativa aos 20 anos de idade “representa a esperança da população na juventude visando fazer uma política diferenciada”.

Ela destaca que na atuação parlamentar vai trabalhar “incansavelmente” em defesa das pautas conservadoras. “Sou totalmente contra o aborto e contra as drogas. Sou a favor da família”, declarou.

Ela garante que também pretende trabalhar para a ampliação dos investimentos públicos na educação, tendo como meta a introdução da educação financeira nas escolas públicas. Anunciou ainda que vai lutar para a destinação de mais recursos para a assistência a pessoas com deficiências, portadores de síndrome de Down, de transtorno do espectro autista de doenças raras.

Apoio a Bolsonaro

Dentro de defesa das pautas conservadoras, Chiara Biondini declarou que está engajada na campanha para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), que enfrenta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição. “Eu sou 100% o Bolsonaro no segundo turno”, afirma a deputada estadual eleita.