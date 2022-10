Joice: mulher mais votada da história em 2018 não é eleita em 2022

Hasselmann chegou a ocupar o posto de líder do governo no Congresso em 2019 (foto: AGENCIA BRASIL/REPRODUÇÃO) Joice Hasselmann perdeu as eleições. A deputada federal foi eleita em 2018 na “onda bolsonarista” e a mulher mais votada da história da Câmara, com pouco mais de 1 milhão de votos.





Na época, Joice fazia parte do PSL, então partido do presidente Jair Bolsonaro (PL).





Hasselmann chegou a ocupar o posto de líder do governo no Congresso em 2019, mas acabou brigando com o presidente e seus filhos.

Em 2020, a parlamentar disputou a Prefeitura de São Paulo e ficou em sétimo lugar.





No ano seguinte, Joice trocou o PSL pelo PSDB e rompeu com Bolsonaro em meio a críticas sobre a condução da pandemia da COVID-19.

Nessas eleições, Joice não chegou a receber nem 13 mil votos.