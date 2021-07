Joice Hasselmann presta depoimento à Polícia Legislativa sobre lesões

(foto: SBT/Reprodução)

A deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) presta depoimento na tarde desta sexta-feira (23/7) à Polícia Legislativa sobre as lesões que sofreu em seu apartamento funcional, na Asa Sul. A parlamentar afirma ter dormido durante sete horas, e quando acordou, estava envolta em uma poça de sangue. Exames realizados em um hospital da capital apontaram cinco fraturas, além de um corte no rosto da congressista e uma lesão nas costelas.

De acordo com Joice, no momento do fato apenas ela e o marido estavam no apartamento. De acordo com fontes no Congresso, uma das linhas de investigação que está sendo seguida pela Polícia Legislativa é a possibilidade de uma terceira pessoa ter entrado no apartamento. Imagens de câmeras de segurança do edifício estão sendo recolhidas para colaborar com a investigação.

A investigação é feita pela Polícia Legislativa pelo fato de caso ter ocorrido com uma deputada federal e dentro de um apartamento sob responsabilidade da Câmara. O marido dela também deve ser ouvido. Mas em entrevista ao jornal O Globo, Joice descartou a possibilidade de violência doméstica.



"Quem me conhece e conhece o Daniel sabe que é muito mais fácil eu dar uma sova nele do que ele ousar levantar a mão para mim. O meu marido é o tipo de homem que puxa a cadeira para eu me sentar, abre a porta do carro e me espera na porta de casa com uma taça de champanhe. Ele é um príncipe, incapaz de dar um tapinha no meu gato para assustá-lo", disse Joice à colunista Bela Megale.





A parlamentar afirma que pode ter sido vítima de um atentado. Ela disse que não dorme no mesmo quarto que o companheiro, que é médico, por ele ter problemas com ronco.