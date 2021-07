Joice diz que ouviu de Bolsonaro: 'Se eu tomasse facada, ganhava a eleição'

Joice rompeu com o presidente da República em 2019 (foto: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados)

Ex-aliada do presidente Jair Bolsonaro, a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) revelou que o chefe do Executivo federal disse a ela, dias antes das disputa presidencial de 2018, que “se tomasse uma facada, ganharia a eleição. A polêmica declaração da parlamentar foi feita na live de sexta-feira (2/7) do canal DCM no Youtube.

Bolsonaro teria falado com a parlamentar pelo menos 15 dias antes do episódio em que Adélio Bispo de Oliveira golpeou com uma faca o então candidato em Juiz de Fora, em 6 de setembro de 2018. Joice alegou que achou estranho o crime pelo fato de o número de policiais que faziam a proteção de Bolsonaro estar reduzido pela metade.





“Eu viajei algumas vezes com o presidente bem naquela época do quente da campanha e, numa daquelas viagens, a gente tava fazendo Rio Preto, Ribeirão Preto, Araçatuba, aquela região ali, e em uma das cidades, eu acho que foi Araçatuba, eu tava no carro com ele, aquela multidão e tal e toda vez que eu estava com ele, eu fazia ele sair de colete. Então as vezes tava calor e ele tava de manga comprida por conta do colete. E aí, na volta a gente entrou no carro e ele olhou pra mim assim e eu falei: ‘olha, você tem que tomar cuidado, muita gente, questão de segurança’, ai ele falou assim: ‘olha, se eu tomasse uma facada, eu ganhava a eleição’”, afirmou a deputada, que foi líder do governo do presidente entre fevereiro e outubro de 2019.





“Ele usou essa frase acho que uns 10, 15 dias antes. E eu falei: ‘ah, fica quieto, vira essa boca pra lá’”, acrescentou a deputada.





Joice, que viajava muito com Bolsonaro no período, disse que não havia sido comunicada sobre o comício em Juiz de Fora: “Algumas pessoas que geralmente estariam com ele naquele momento, como eu mesma, não foram comunicadas daquela agenda. Outra coisa que estranhamos foi ele estar nos ombros de alguém”.





Na transmissão ao vivo, ela também questionou o fato de o crime não ter tido um mandante. A Justiça considerou em maio de 2019 que Adélio Bispo tem transtorno mantal e, por isso, inimputável – sem condições de responder pelos atos.

"Ogro"

Joice Hasselmann também chamou Bolsonaro de “ogro” e alegou que seu impeachment está sendo articulado no Congresso há muito tempo: “Haviam mais de 100 pedidos de impeachment na gaveta do Rodrigo Maia. A gente está tentando fazer o impeachment desse ogro há bastante tempo. Posso falar com muita propriedade, porque não só ajudei a fazer a campanha do ogro, quando achei que ele fosse honesto, como fui líder de governo dele”.