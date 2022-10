Eduardo Bolsonaro se reelege, mas perde mais da metade dos votos de 2018

Neste ano, Eduardo Bolsonaro deve cravar menos da metade da votação do pleito passado (foto: Evaristo Sá/AFP)

Com 99,95% da apuração em São Paulo concluída, Eduardo Bolsonaro (PL) aparece em 3º lugar na disputa eleitoral para deputado federal. As primeiras posições são ocupadas por Guilherme Boulos (PSOL), com mais de 1 milhão de votos, e Carla Zambelli (PL), que alcançou pouco mais de 946 mil.





Em 2018, Eduardo surfou na onda bolsonarista que se espalhou pelo Brasil e se reelegeu para a Câmara como o mais votado da história, superando uma marca que durava 16 anos.Com mais de 1,8 milhão de votos há quatro anos, ele superou com folga os 1.573.642 votos obtidos pelo recordista anterior, Enéas Carneiro (Prona-SP), na eleição de 2002.

Neste ano, porém, Eduardo deve cravar menos da metade da votação do pleito passado - pouco mais de 741 mil eleitores.