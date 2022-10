Bia Kicis é eleita deputada federal mais votada pelo DF

A deputada federal foi reeleita no Distrito Federal, com 214.733 votos

A deputada do PL é procuradora aposentada do Distrito Federal e, em 2021, presidiu a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados.Ela é conhecida por ser apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL) e teve seu primeiro mandato envolvido em polêmicas, com atos de racismo e falas negacionistas da gravidade da pandemia da COVID-19.