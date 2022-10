Homem é preso por suspeita de injúria racial contra mesária em Salvador

Um homem foi preso neste domingo (2/10) por suspeita de injúria racial contra uma mesária em uma seção eleitoral em uma faculdade particular no bairro do Stiep, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, um homem de 65 anos ofendeu uma mesária, chamando ela de tirana e incompetente. Na sequência, ele teria alegado que a mesária o favoreceria se ele fosse negro ou homossexual.

A Central de Flagrantes instaurou inquérito policial para apurar o caso e testemunhas já foram ouvidas. Outras cinco testemunhas já foram identificadas e serão intimadas para prestar depoimentos.

Homem é preso por suspeita de injúria racial em Salvador (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O homem foi preso por policiais militares e saiu da faculdade sob vaias e gritos de "racista" dos demais eleitores.