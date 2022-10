Dallagnol é eleito deputado federal pelo Paraná

Ex-procurador da Lava-Jato Deltan Dallagnol foi eleito deputado federal pelo Paraná. O lavajatista foi o mais votado do seu estado.

Dra. Nise Yamaguchi, do 'gabinete paralelo', é eleita deputada federal

“‘Não entendi, faz um Powerpoint’. Bom, pediram tanto que aí está, o mais novo e atualizado Powerpoint. E se reclamar eu faço outro. Se você quer levar a Lava-Jato pro Congresso Nacional, ajude a deixar esse Powerpoint famoso também e vamos juntos de 1919 no dia 2 de outubro!”, escreveu o deputado.

Moro vem defendendo uma “bancada lavajatista” no Congresso. Além do ex-procurador, a esposa do ex-juiz foi eleita para o Congresso.