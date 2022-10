Ministério da Justiça registra 786 crimes eleitorais e 245 prisões

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) -

A Operação Eleições 2022 é realizada pelo Ministério da Justiça com representantes institucionais dos 46 Estados e do DF (foto: Agência Brasil)

A Operação Eleições 2022, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, registrou 786 crimes eleitorais e 245 prisões desde o início das eleições neste domingo (2/10). Os dados se referem a um balanço parcial mais recente divulgado e contabiliza ocorrências até às 19h.

No total, já foram registradas 786 ocorrências. Desse total, 272 casos foram por boca de urna, 51 por compra de voto e corrupção eleitoral e 39 por tentativa de violar o sigilo do votos.

Também foram contabilizados 6 ocorrências de crimes comuns em locais de votação e 59 crimes contra candidatos.



Houve também a apreensão de R$ 114,5 mil em dinheiro e de 10 armas, sendo quatro no Paraná, duas no Amazonas e as demais no Maranhão, em Minas Gerais, em Goiás e no Rio Grande do Norte.



A Operação Eleições 2022 é realizada pelo Ministério da Justiça com representantes institucionais dos 46 Estados e do DF, além de representantes do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), das Polícias Civil e Militar, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, dos Corpos de Bombeiros, do Ministério da Defesa, da Agência Brasileira de Inteligência e das Secretaria de Segurança Pública e Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.



Ao todo, cerca de 500 mil agentes de segurança pública estão mobilizados. Há ainda 70 mil viaturas, três aeronaves e embarcações de prontidão pelo país, segundo o Ministério da Justiça.