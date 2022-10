Urnas de Igarapé com problemas e afastam eleitores de votação

Bem no início das Eleições, às 8h, um aparelho travou na Seção 274 do município (foto: Prefeitura Igarapé/Divulgação) Muitos eleitores desistiram de votar neste domingo (2/10) por causa de problemas registrados nas urnas da cidade de Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Bem no início da votação, às 8h, um aparelho travou na Seção 274 do município. O sistema teve problemas no reconhecimento de biometria. A ocorrência durou cinco minutos.





Às 10h07, o técnico de uma urna orientou a remoção de sua mídia, com troca de lacre e reinício da operação. Já às 11h03, um aparelho foi substituído por outro de contingência, com presença do responsável pela manutenção e o juiz eleitoral. A mesma mídia da cabine anterior foi colocada na nova.





Os travamentos continuaram ocorrendo nas horas seguintes. Devido às grandes filas na cidade, muitas pessoas acabaram desistindo de votar. Até o momento, 260 das 49.981 urnas mineiras apresentaram problema (percentual de 0.52%).