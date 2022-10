Mesária se nega a cumprimentar Fernando Haddad, em São Paulo

Candidato do PT lidera pesquisas de intenção de voto para o governo de São Paulo (foto: Daniel Ramalho / AFP)

Nas imagens que circulam pelas redes sociais é possível ver que Haddad cumprimenta as funcionárias, mas, uma delas se recusou a apertar a mão do candidato.De acordo com a pesquisa Datafolha divulgada nesse sábado (1/9), o professor lidera as intenções de voto com 39% dos votos válidos, seguido de Tarcísio Freitas (Republicanos), com 31%, e Rodrigo Garcia (PSDB), com 23%.Nascido na cidade de São Paulo, o professor da Universidade Estadual de São Paulo (USP) foi ministro da Educação entre 2005 e 2012, ano em que ganhou as eleições para prefeito de sua cidade natal. Em 2018, concorreu ao cargo de presidência, mas perdeu no segundo turno para Jair Bolsonaro (PL), com 44,87% dos votos válidos, contra 55,13% do adversário.