Eleitora usa celular na hora do voto e é presa pela Polícia Militar

Usar o celular na urna é crime eleitoral (foto: Reprodução/Google Maps)

Delegacia eletrônica

Uma eleitora do Distrito Federal acabou presa na manhã deste domingo (2/10) ao tentar fotografar uma urna eletrônica na Escola Classe 115, no Recanto das Emas. A conduta, proibida pela Justiça Eleitoral , foi flagrada pelo presidente da seção eleitoral que chamou os policiais militares.Segundo informações da assessoria de imprensa da PMDF, a eleitora foi conduzida para a sede da superintendência da Polícia Federal. Esta foi a primeira prisão realizada pela PMDF por motivo relacionado às eleições. A segurança do processo eleitoral, contudo, conta com a atuação de integrantes de outras forças do sistema de segurança, como Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, DER, Detran, Polícia Federal.



Em boletim divulgado no começo da tarde deste domingo (2/10), a Secretaria de Segurança Pública do DF informou que um crime eleitoral foi registrado na Delegacia Eletrônica. De acordo com a ocorrência, um grupo de pessoas jogaram panfletos de candidatos numa escola do Guará. Segundo a pasta, o fato está em apuração e, caso seja configurado, será encaminhado à Superintendência da Polícia Federal.

Boca de urna

Em Planaltina, um mesário foi substituído após ser flagrado fazendo boca de urna dentro da escola onde trabalhava como voluntário da Justiça Eleitoral. O registro na ata da seção foi feito por um promotor de Justiça, que recebeu a denúncia de uma fiscal de partido.