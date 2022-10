Longas filas marcam manhã de votação na Grande BH

Longas filas se formaram no entorno do Colégio Arnaldo, em BH (foto: Ivan Drummond/ EM. D.A Press)

Nas primeiras horas das eleições deste domingo (2/10), que pela primeira vez começaram simultaneamente em todo Brasil às 8h, os eleitores tiveram que enfrentar longas filas durante horas até poderem exercer seu voto. Em Belo Horizonte e Região Metropolitana, onde estão 29% das seções eleitorais de Minas Gerais, oacompanhou o andamento das eleições.No Colégio Arnaldo, no Bairro Funcionários, Região Centro- Sul de BH, as filas ocuparam as calçadas do entorno e os eleitores reclamaram da grande demora. Rodrigo Otávio, empresário de 43 anos, disse teve que esperar cerca de uma hora do lado de fora e quando entrou ainda encarou uma fila por mais duas horas e dez até conseguir votar.Na escola Estadual Helena Pena, no Sagrada Família, na Região Leste, a votação seguiu normalmente pela manhã. De acordo com a técnica do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG), Silvana Gripp, o fluxo de eleitores foi grande no local.