Quem é o candidato ao Senado em São Paulo que apoia Lula?

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apoia Márcio França (PSB) para o Senado por São Paulo (foto: Reprodução/Instagram)

Ex-governador de São Paulo, Márcio França (PSB) é candidato ao Senado pela coligação "Juntos por São Paulo", formado por PT, PCdoB, PV, PSOL, Rede e PSB. Fernando Haddad (PT) e Lúcia França (PSB) integram a chapa como candidatos a governador e vice-governadora. A chapa encabeçada pelo candidato petista é apoiada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Santista, Márcio França é advogado de formação, tendo trabalhado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 1988 se filiou ao Partido Socialista Brasileiro e foi eleito vereador em São Vicente, no litoral paulista.Em 2018, ele, que havia sido eleito vice-governador do estado, assume o Executivo de São Paulo após Geraldo Alckmin renunciar para concorrer à presidência da República.Márcio França desistiu de concorrer ao Palácio dos Bandeirantes para apoiar o ex-ministro Haddad.

Eleições 2022



Dia e horário de votação: O primeiro turno ocorre no domingo dia 2 de outubro das 8h às 17h, no horário de Brasília. O segundo turno, caso necessário, será no dia 30/10.

Onde votar: O eleitor pode conferir o local de votação no site do TSE. Ou através do aplicativo e-Título, acessando "onde votar". Fizemos uma matéria com um passo a passo de como justificar ausência no dia da votação.

Quem deve votar: Todos os brasileiros alfabetizados, entre 18 e 70 anos, serão obrigados a votar no dia da votação, isto é, 2 de outubro ou 30/10 em caso de segundo turno. O voto é facultativo apenas para quem tem entre 16 e 18 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos.



Ordem para votar:



Deputado federal - quatro dígitos

Deputado estadual ou distrital - cinco dígitos

Senador - três dígitos

Governador - dois dígitos

Presidente - dois dígitos

