Quem é o candidato ao Senado em Minas Gerais que apoia Lula?

Alexandre Silveira (PSD) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O pesedista é apoiado pelo candidato a presidente (foto: Reprodução)

Alexandre Silveira (PSD) foi escolhido pela chapa "Juntos pelo Povo de Minas", composta pelo PT, PCdoB, PV, PSB e PSD, para concorrer ao Senado. Alexandre Kalil (PSD) e André Quintão (PT) integram a coligação como candidatos a governador e vice-governador em Minas Gerais.



Nascido em Belo Horizonte, Silveira é formado em Direito e trabalhou como delegado da Polícia Civil no Vale do Aço. Na política, foi eleito deputado federal em 2006, sendo reeleito no pleito seguinte.





Em 2014, assumiu a secretária de Saúde de Minas Gerais. No mesmo ano, foi chamado para ser primeiro suplente do ex-governador Antônio Anastasia ao Senado."Nós aqui em Minas Gerais estamos extremamente otimistas, porque vamos ajudar o presidente Lula a governar o Brasil", disse o candidato em entrevista coletiva, neste sábado (01/10).

Eleições 2022



Dia e horário de votação: O primeiro turno ocorre no domingo dia 2 de outubro das 8h às 17h, no horário de Brasília. O segundo turno, caso necessário, será no dia 30/10.

Onde votar: O eleitor pode conferir o local de votação no site do TSE. Ou através do aplicativo e-Título, acessando "onde votar". Fizemos uma matéria com um passo a passo de como justificar ausência no dia da votação.



Quem deve votar: Todos os brasileiros alfabetizados, entre 18 e 70 anos, serão obrigados a votar no dia da votação, isto é, 2 de outubro ou 30/10 em caso de segundo turno. O voto é facultativo apenas para quem tem entre 16 e 18 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos.

Ordem para votar:



Deputado federal - quatro dígitos

Deputado estadual ou distrital - cinco dígitos

Senador - três dígitos

Governador - dois dígitos

Presidente - dois dígitos

