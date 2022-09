Janaina Paschoal sobre Kelmon: 'Podem falar o que for, eu gosto do Padre'

Janaina ficou conhecida nacionalmente por ser uma das autoras do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma (foto: ASSSEMBLEIA LEGILASTIVA DE SP/REPRODUÇÃO)





“Vocês podem falar o que for, eu gosto do Padre”, escreveu nas redes sociais.





Janaina ficou conhecida nacionalmente por ser uma das autoras do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Aliada do presidente Jair Bolsonaro (PL), ela não pôde contar com o apoio dele ao Senado.





Bolsonaro preferiu se aliar ao ex-ministro das Ciências e Tecnologias Marcos Pontes (PL) na corrida em São Paulo.









Candidata ao Senado por São Paulo, Janaina Paschoal (PRTB) mostrou apoio ao candidato ao Planalto pelo PTB, Padre Kelmon, depois do debate datransmitido nessa quinta-feira (29/9).