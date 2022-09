Após queixa de Soraya, Bolsonaro pede votos a Capitão Contar no MS

Bolsonaro teve debate acalorado com Soraya Thronicke durante último debate presidencial (foto: Reprodução/TV Globo)

Pesquisa em Mato Grosso do Sul

O Big Data ouviu 1.000 pessoas por telefone entre 24 e 26 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número MS-06622/2022.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) aproveitou o debate da TV Globo, ocorrido entre a noite dessa quinta-feira (29/9) e a madrugada desta sexta (30/9), para pedir votos ao capitão Renan Contar, que concorre ao governo de Mato Grosso do Sul pelo PRTB.O apoio de Bolsonaro foi explicitado após a presidenciável Soraya Thronicke (União Brasil), senadora pelo MS, cobrar o chefe do Executivo federal a respeito da eleição sul-matogrossense."Quero fazer um apelo a todos os eleitores de Mato Grosso do Sul. Não é uma resposta, é uma constatação. Não tinha tomado partido no tocante à eleição para governador. A partir deste momento, da forma como a senhora candidata se dirigiu a mim, quero apelar a todos os eleitores do Mato Grosso do Sul: votem no Capitão Contar para governador. É a melhor opção para este estado", disse Bolsonaro.Segundo ele, Contar é alinhado a pautas encampadas pelo bolsonarismo, como o agronegócio e o conservadorismo.Soraya, então, afirmou que Contar está "devendo essa" a ela. A senadora criticou o fato de o presidente só manifestar apoio ao aliado após "muita pressão".Pesquisa RealTime Big Data encomendada pela TV Record em Mato Grosso do Sul apontou que Capitão Contar era o quinto colocado em intenções de voto no estado, com 12%. O ex-governador André Puccinelli (MDB) é o primeiro, com 22%, seguido por Marquinhos Trad (PSD), 19%; Eduardo Riedel (PSDB), 17%, e Rose Modesto (União Brasil), 16%.