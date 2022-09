Quem é o candidato de Bolsonaro ao Senado por Minas Gerais?

Cleitinho Azevedo, do PSC, é o candidato de Jair Bolsonaro (PL) ao Senado por Minas Gerais (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) O deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC) é o nome de Jair Bolsonaro (PL) ao Senado por Minas Gerais. Em 2018, quando foi eleito para compor uma das cadeiras da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), ele era filiado ao Partido Popular Socialista (PPS), atual Cidadania. O Partido Social Cristão (PSC), o qual ele integra atualmente, adotou uma postura neutra na disputa presidencial e não irá apoiar Bolsonaro.

Em live realizada no início do mês, o presidente relembrou que já foi alvo de "críticas ácidas" por parte do deputado, mas que o fato não atrapalha a relação dos dois hoje em dia.

Bolsonaro ainda afirmou que Cleitinho se preocupou com as antigas críticas quando foi pedir apoio ao mandatário para o Senado neste pleito.





Os números da nova pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgada com exclusividade pelo Estado de Minas na sexta-feira (23/9), mostram que Cleitinho Azevedo está em segundo lugar nas intenções de voto dos mineiros. O candidato de Bolsonaro tem 17,8%, enquanto o senador Alexandre Silveira (PSD), apoiado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aparece com 19,5%.