Quem é o candidato de Lula ao Senado por Minas Gerais?

Alexandre Silveira, que tenta reeleição no Senado, é o candidato apoiado por Lula (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está apoiando o atual senador Alexandre Silveira (PSD) na tentativa de reeleição ao cargo no Senado pelo estado de Minas Gerais. O presidenciável aposta na reeleição do senador buscando apoio no Congresso Nacional, caso venha ser eleito.





De acordo com as pesquisas, o principal adversário de Silveira na corrida pela vaga no Senado é o deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC).

Silveira foi eleito, em 2014, como o primeiro suplente de Antônio Anastasia (PSD) e assumiu posse em fevereiro deste ano.

Nascido em Belo Horizonte, o ex-secretário estadual de Saúde e delegado da Polícia Federal, de 52 anos, iniciou a carreira política em 2006, quando foi eleito deputado estadual.

O PSD, no pleito deste ano, faz coligação partidária com Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Partido Verde (PV) e o Partido Socialista Brasileiro (PSB).