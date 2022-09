Poços de Caldas: pesquisa F5 para presidente, governo, Senado, Câmara e AL

Lula lidera em Poço de Caldas, cidade onde Bolsonaro teve a maioria dos votos nas eleições de 2018 (foto: Miguel Schincariol/AFP) Estado de Minas, o ex-presidente Segundo pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgada com exclusividade pelo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto em Poços de Caldas, no Sul de Minas. De acordo com a pesquisa, Lula tem 33,3%, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 27,5%.













19,8% dos eleitores estão indecisos e 9,3% pretendem votar em branco.

Governo de Minas

A pesquisa do Instituto F5 também procurou saber a preferência dos eleitores para o governo de Minas. Segundo o levantamento, o governador Romeu Zema (Novo) está na liderança com 44,7%, Alexandre Kalil (PSD) tem 11,2% e Carlos Viana (PL) , 1,7%. Os outros candidatos ficaram abaixo de 1%. Chama atenção o número de eleitores indecisos ou que ainda não sabem em quem votar: 25,5%. Além disso, 15,2% do eleitorado pretende anular o voto.

Senado





Brancos e nulos somam 27,2%.

Deputado Federal

A corrida eleitoral em Poços de Caldas tem Ulisses Guimarães (MDB) à frente, com 16,5% das intenções. Celso Donato (PSD) tem 12,7%; Lucas Arruda (Rede), 6,9%; Diney Lenon (PT) 5%; Ciça (PT), 4,8; Dr. Marcos Eduardo Oncologista (Republicanos) e André Vilas Boas (Novo) têm 3,5% cada. Odair Cunha (PT) aparece com 3,2%; Yula (Avante) e Alexandre Carmo (PSC) têm ambs 2,5%. Gabriel Vilas Boas (PDT) tem 1,7%; e Rafael Cândido (Solidariedade), 1,5%.

Outros candidatos somam 1,5% ao todo.





19,7% % do eleitorado está indeciso e 14,2% pretende votar em branco.

Deputado Estadual

No cenário para deputado estadual, Mauro Tramonte (Republicanos) aparece em primeiro lugar, com 14,7%, seguido de Dra. Regina Cioffi (PP), com 10,8%. Cacá D Arcádia (PT) tem 5%; Marcelo Heitor (PSC), 4,8%; Silvio de Assis (Veio), do MDB, aparece com 3,7%.





Dr. Maurício (Novo) e Ademir do Sindicato (Solidariedade) têm 3,3% cada. Rodrigo Lopes (União) tem 3%; Sônia Moraes (PCdoB) e Flavinho de LIma e Silva (PSDB) têm 2,8%. Os outros candidatos somam 1,6%.





28,2% dos eleitores estão indecisos e 15,7% pretendem votar em branco.

A pesquisa

A pesquisa foi realizada em Poços de Caldas, no Sul de Minas, com entrevistas presenciais entre os dias 20 e 22 de setembro.





Foram 597 entrevistas, com margem de erro de 4 pontos percentuais e o nível de confiabilidade é 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-02574/2022 e BR-03322/2022.