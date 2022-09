Homem com camisa de Bolsonaro insiste em ser entrevistado pelo Datafolha

Um homem vestido com uma camisa de Jair Bolsonaro (PL) abordou uma pesquisadora do Datafolha e pediu para ser entrevistado em Niterói, no Rio de Janeiro. O vídeo gravado pelo apoiador do presidente viralizou nas redes sociais e foi compartilhado no Twitter do senador Flávio Bolsonaro.





“Primeira vez que encontro o Datafolha na minha vida. Mas a moça do Datafolha não quer me entrevistar. Me entrevista, senhora! Ela não quer me entrevistar porque estou com a camisa do Bolsonaro”, narrou o homem enquanto tentava filmar o rosto da pesquisadora.