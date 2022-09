Qual é o número de Aécio Neves para deputado federal nas eleições de 2022?

Aécio Neves foi governador de Minas Gerais de 2003 a 2010 (foto: Jair Amaral/ EM/D.A. Press)

Aécio Neves é candidato a deputado federal pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), com o número 4500.

Ex-governador (2003 a 2010) e ex-senador (2011 a 2018) de Minas Gerais, Aécio Neves da Cunha tenta a reeleição para a Câmara dos Deputados. Disputou a eleição para a presidência da República em 2014, quando foi derrotado pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT) no segundo turno.

Aécio é herdeiro político de Tancredo Neves, seu avô, líder do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) durante a ditadura e presidente eleito do Brasil em 1985, morto antes de assumir o cargo.Ele é economista e ingressou na política em 1987, após ser eleito deputado federal pela primeira vez. Foi presidente da Câmara Federal de 2001 a 2002, quando deixou o cargo para assumir o governo do estado.