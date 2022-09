Angélica sobre voto para presidente: 'Dificuldade enorme de decisão'

Angelica comenta indecisão para as eleições: 'um Fla x Flu' (foto: Reprodução/Instagram) A apresentadora Angélica faz parte do grupo de eleitores que ainda não decidiram o voto para 2 de outubro, nas eleições. Ela apontou que sua indecisão se dá pelo clima de polarização - entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) - que definiu como uma “briga de poder”. No entanto, ressaltou que esta decisão será a “única maneira de resolver a situação do povo”.









Ela comentou que é a política a “única maneira de resolver a situação do povo”. No entanto, com o cenário atual é difícil de confiar. "A gente vê briga por poder, um Fla x Flu, uma coisa que não pode ser, não é para ser", ressaltou.