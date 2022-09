Ciro: 'Lula não foi absolvido em nenhum dos processos em que foi condenado'

Ciro Gomes (PDT) volta a atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press.)

Nos processos que Lula foi CONDENADO, ele não foi absolvido em nenhum. Depois das lambanças de Sergio Moro e de parte do judiciário que estava envolvido, o processo foi ARQUIVADO porque ele fez 75 anos. %u2014 Ciro Gomes 12 (@cirogomes) September 27, 2022





Candidato a presidência da República, Ciro Gomes (PDT) segue criticando o concorrente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nesta terça-feira (27/9), o pedetista afirmou, no Twitter, que o ex-presidente não foi absolvido nos processos envolvendo a Operação Lava Jato, nos quais foi condenado entre 2017 e 2019."Nos processos que Lula foi CONDENADO, ele não foi absolvido em nenhum. Depois das lambanças de Sergio Moro e de parte do judiciário que estava envolvido, o processo foi ARQUIVADO porque ele fez 75 anos", postou o político.Entre 2017 e 2019, o ex-presidente Lula foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Em 2021, teve as sentenças anuladas por Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), em razão de entendimento de erro processual por incompetência de foro. Em janeiro deste ano, a 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal arquivou ação contra Lula, em razão da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.Das 11 acusações mais conhecidas que Lula foi alvo da Justiça durante o período em que foi presidente da República, o petista foi absolvido em três, por falta de provas. As demais se enquadram nos casos de arquivamentos, vícios processuais ou foram suspensas.