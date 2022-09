Bolsonaro para Moraes: 'Vai dar uma canetada e me prender?'

Bolsonaro fez live vestindo uma camisa com a inscrição "Bolsochelle" (foto: Reprodução/ YouTube)



O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Em live realizada nesta terça-feira (27-9), o candidato à reeleição disse que o magistrado 'ultrapassou todos os limites', referindo-se à decisão do magistrado de permitir a quebra de sigilo bancário do principal ajudante de ordens do presidente. O funcionário é alvo de investigação da Polícia Federal (PF), suspeito de realizar movimentações financeiras para cobrir despesas pessoais da família do presidente e de pessoas próximas à primeira-dama, Michelle Bolsonaro.









Moraes autorizou a quebra de sigilo bancário do tenente-coronel Mauro Cesar Barbosa Cid , atendendo ao pedido da PF. A investigação tenta esclarecer se mensagens que sugerem depósitos fracionados e saques em dinheiro tem como objetivo o uso de dinheiro público para despesas pessoais. Entre os possíveis destinos da verba está uma tia de Michelle que cuida de Laura, filha caçula do presidente, quando a primeira-dama tem compromissos.





Bolsonaro seguiu reclamando sobre perseguição durante a live e trouxe à tona a reportagem sobre a compra de imóveis em dinheiro vivo por integrantes de sua família. A matéria publicada pelo portal UOL aponta que o presidente, irmãos e filhos negociaram 51 propriedades desta maneira.





O presidente disse que não tem relação com os familiares citados na matéria e cita ex-esposas e um ex-cunhado com quem ele não tem mais relação. Bolsonaro ainda questionou o uso do termo ‘moeda corrente’ na reportagem como sinônimo de dinheiro vivo, afirmando que os imóveis, até a década de 90, eram negociados em dólar.









Ante de concluir a live, Bolsonaro retomou o tema da decisão de Moraes, se dirigindo diretamente ao ministro: “Alexandre, vou fazer um pedido para você, se é que você merece que eu te faça um pedido: esqueça a minha esposa, esqueça a minha esposa. Isso é um comportamento de pessoas vis”.