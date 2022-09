Acusados de incitar violência contra Bolsonaro podem fazer acordo com MPF

Bolsonaro esteve em Uberlândia em abril de 2021. A última visita foi em julho deste ano (foto: Reprodução/Redes sociais) O Ministério Público Federal (MPF) ofereceu um acordo a sete pessoas acusadas de incitação à violência contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), quando ele visitou Uberlândia, no Triângulo Mineiro, em abril de 2021. O acordo chamado de transação penal pode suspender o processo penal.



À época, ele chegou a ser preso e disse em depoimento que fazia humor e não tinha intenção de ameaçar o presidente, além de não conhecer as pessoas que responderam à postagem.



Ele ainda afirmou à Polícia Federal que a prisão seria injusta pelo fato de ter feito uma piada e não uma ameaça concreta. Ele completou que não faz parte de qualquer movimento político ou estudantil.

O procurador da República, Cleber Eustáquio Neves, afirmou que os internautas “livres e conscientemente” praticaram o delito de incitação pública à prática de crime, que tem pena prevista de três a seis meses de prisão.

O acordo



A transação penal é um acordo firmado entre o autor do crime e o Ministério Público, no qual o acusado aceita cumprir pena antecipada de multa ou restrição de direitos, para que não tenha que responder a um processo. Ela só é cabível em delitos de menor potencial ofensivo e se o envolvido no crime for primário e com bons antecedentes, o que é o caso dos sete envolvidos, com idades entre 28 e 24 anos de idade, segundo o MPF.