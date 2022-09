Regina Duarte: 'Repulsa e rejeição a Bolsonaro são por ignorância'

Ex- Secretária da Cultura do governo de Jair Bolsonaro (PL), Regina Duarte diz que rejeição ao presidente é por "ignorância" (foto: Divulgação/Sérgio Lima)

A atriz, ex-secretária de Cultura e apoiadora de Jair Bolsonaro (PL) Regina Duarte foi às redes sociais argumentar que a repulsa e a rejeição ao presidente se deve a uma "completa ignorância"."Ignorância é fruto de uma propaganda massiva, diária e sem tréguas que vem massacrando os brasileiros há mais de três anos e meio contra seu presidente eleito democraticamente", postou a atriz em suas redes sociais.De acordo com ela, "isso acaba por 'convencer' boa parte do eleitorado de que nada no governo Bolsonaro é positivo".Regina ficou quase três meses à frente da secretaria especial de Cultura do atual governo. Ela substituiu o dramaturgo Roberto Alvim, demitido após repercussão negativa por parafrasear um discurso do Ministro da Propaganda na Alemanha Nazista Joseph Goebbels.Ao assumir um cargo no governo, Regina deu uma entrevista na qual dizia: "Não quero arrastar um cemitério de mortos nas minhas costas", ao ser indagada sobre torturas e assassinatos da Ditadura Militar brasileira.Anteriormente, ela cantou a música "Pra Frente Brasil", que evoca um sentimento ufanista da época, para explicar os motivos pelos quais apoiava Bolsonaro.