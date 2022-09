'Enquanto der, sou a namoradinha de vocês', diz Regina Duarte na Paulista

Regina Duarte esteve em manifestação em São Paulo (foto: Divulgação/Alan Santos) A atriz e ex-secretária especial da Cultura Regina Duarte cantou trecho do Hino da Independência, disse que no Brasil a "barra tá pesada" e afirmou que "enquanto der", vai ser "a namoradinha de vocês".



A atriz discursou do carro do movimento Nas Ruas, na esquina da Paulista com a rua Peixoto Gomide.



Em sua fala, ela elogiou a deputada Carla Zambelli (PL-SP), a quem chamou de amiga e madrinha, por, segundo Regina, tê-la acompanhado na primeira vez em que a atriz se manifestou em um carro de som durante Em sua fala, ela elogiou a deputada Carla Zambelli (PL-SP), a quem chamou de amiga e madrinha, por, segundo Regina, tê-la acompanhado na primeira vez em que a atriz se manifestou em um carro de som durante manifestação bolsonarista



"Obrigado por amarem esse país e se expor. Porque a barra tá pesada!", disse ela no discurso. "O povo brasileiro é tão da paz, religioso, crente, afetuoso!".



"É esse tipo de manifestação que o Brasil e todas as autoridades precisam para entender que nós somos e queremos a paz, a democracia e a liberdade e que o voto de cada brasileiro seja respeitado", concluiu Regina.