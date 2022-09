Bolsonaro participa de 'motociata' no Rio de Janeiro

Bolsonaro faz 'motociata' no Rio (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Bolsonaro já está em solo carioca e foi recebido por apoiadores com gritos de “mito”. Ele parou para conversar com apoiadores, tirar fotos e abraçar bolsonaristas.





Motociata vai sair do Aterro do Flamengo e vai até Copacabana, onde Bolsonaro marca presença em um ato militar.

Candidato à reeleição, Bolsonaro vai fazer um comício no Forte Copacabana, na Zona Sul da capital fluminense.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) vai participar da motociata com apoiadores no Rio de Janeiro, neste 7 de setembro. Era esperado que o chefe do Executivo federal sobrevoasse o evento, mas Bolsonaro vai participar do evento.