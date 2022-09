Saiba como foi o dia dos candidatos ao governo de MG nesta terça-feira (20)

Zema, Lorene e Viana, além de outros candidatos, cumpriram agenda de compromissos nesta terça-feira (20/9) (foto: Gil Leonardi/Novo-30/Marcos Vieira/EM/D.A Press/TV Horizonte)



Romeu Zema

Ele também fez uma publicação nas redes sociais com dados sobre a violência doméstica contra as mulheres . Zema chamou o conjunto de ações de "Projeto para as mineiras" e afirmou que elas têm tratamento especial em sua gestão. "Começando nos cargos de governo, onde ocupam mais de 30%", declarou.

Alexandre Kalil





Durante a tarde, o ex-prefeito concedeu entrevista para "Folha de S.Paulo" e realizou reuniões internas de campanha.



“O ‘imbrochável’ que falou não é? Barbaridade é receber 90 propostas da Pfizer enquanto esse país enterrava três mil pessoas por dia. Barbaridade é falar que quem se vacina pega Aids. (...) Vem falar em barbaridade em pandemia comigo? Essa palavra se encaixa exatamente nele, é bárbaro, isso é barbárie", critirou Kalil.

Carlos Viana

O senador Carlos Viana (PL) participou de dois encontros com entidades de classe pela manhã. Logo depois, seguiu para uma visita ao Mercado Central, em Belo Horizonte. À tarde concedeu entrevistas a veículos de imprensa.

A declaração foi dada durante uma sabatina realizada pela TV Horizonte e a Rádio América, nesta terça-feira (20/9). Na ocasião, o senador relatou as propostas contidas em seu plano de governo e disse que o “grupo de milionários que toma conta do estado” não ajuda em áreas como a educação e a saúde.

“Esse grupo de milionários que tomou conta do estado não tem sensibilidade com escola pública, quer que todos tenham plano de saúde e isso não é possível. (...) Nós ainda temos uma grande parte da população que a gente precisa olhar com sensibilidade e atenção. Como eu vou falar em acabar com o SUS?”, indagou.





Marcus Pestana

Marcus Pestana (PSDB) cumpriu agenda de campanha em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele iniciou os compromissos do dia com uma visita ao Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro e depois à direção da empresa Adubos Paranaíba.





À tarde, o candidato fez uma passagem pelo viaduto Pastor José Braga da Silva, construído durante os governos do PSDB em parceria com a administração municipal. Pestana também participou de uma caminhada no Centro da cidade para tomar um cafezinho no tradicional Real Café e esteve na inauguração do comitê do PSDB. Por fim, concedeu uma entrevista à TV Universidade Federal de Uberlândia (TV UFU).





Lorene Figueiredo

Lorene Figueiredo (PSOL) almoçou com a candidata a vice, Ana Azzevedo, em Varginha. Em seguida, viajou para Uberlândia participou de debate entre vices, realizado pela EPTV e transmitido ao vivo no portal G1 Sul de Minas.





Renata Regina

Renata Regina (PCB) participou à tarde de uma live com Tuani Guimarães comentando o debate entre candidatos a vice-governador. À noite realizou uma ação de panfletagem no Centro de Belo Horizonte e, por fim, concedeu uma entrevista com Gustavo Gaiofato no canal História Cabeluda.





