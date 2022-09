Bolsonaro na ONU: Brasil quer acolher católicos perseguidos na Nicarágua

Presidente Jair Bolsonaro em discurso na ONU, em Nova York (foto: Michael M. Santiago/Getty Images/AFP)

Em discurso nesta terça-feira (20/9) na Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que as portas do Brasil estão abertas aos religiosos católicos perseguidos pelo regime de Daniel Ortega na Nicarágua."O Brasil abre suas portas para acolher os padres e freiras católicos que têm sofrido cruel perseguição do regime ditatorial da Nicarágua", garantiu.Na tribuna das Nações Unidas, Bolsonaro descreveu os avanços obtidos em seu governo e garantiu que respeita a liberdade de expressão e o direito religioso no Brasil.