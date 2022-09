Bolsonaro e Lula agendam para o mesmo dia novas visitas a Minas Gerais

Bolsonaro no desfile militar de 7 setembro; Lula durante evento em São Paulo (foto: Estevam Costa/Presidência da República; Ricardo Stuckert/Lula) Os dois primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto para presidente da República vão fazer campanha no mesmo dia em Minas. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) vão cumprir agenda no estado, segundo maior colégio eleitoral do país, na próxima sexta-feira (23/09).





O presidente Bolsonaro , candidato à reeleição, tem agenda confirmada em Divinópolis, cidade do Centro-Oeste mineiro. A visita foi anunciada na última segunda-feira (12) por Walter Braga Netto (PL), candidato a vice-presidente na chapa com Bolsonaro.









"O presidente deverá vir a Minas, nós estamos tentando ainda mais duas vezes. Dia 23 está confirmado em Divinópolis", afirmou, na mesma oportunidade. A capital mineira deve ser o palco de uma outra agenda de Bolsonaro ao estado antes do primeiro turno, mas ainda sem confirmação.





Lula , por sua vez, estará em Ipatinga, cidade do Vale do Aço. A agenda na cidade da mesorregião do Rio Doce foi confirmada nesta sexta-feira (16).





"Depois da festa bonita que fizemos ontem (quinta-feira) em Montes Claros, fico feliz em anunciar que o presidente Lula estará conosco em Ipatinga no próximo dia 23. Vamos com tudo rumo à vitória em Minas e no Brasil. #AquiÉLula", escreveu o senador Alexandre Silveira (PSD-MG), candidato à reeleição, nas redes sociais.





Depois da festa bonita que fizemos ontem em Montes Claros, fico feliz em anunciar que o Presidente @LulaOficial estará conosco em Ipatinga no próximo dia 23. Vamos com tudo rumo à vitória em Minas e no Brasil. #AquiÉLula — Alexandre Silveira 555 (@asilveiramg) September 16, 2022 Lula realizou um comício em Montes Claros, no Norte de Minas, nessa quinta-feira (15). Além de Silveira, o candidato ao governo mineiro Alexandre Kalil (PSD) participou do ato.

Bolsonaro e Lula em Minas

Desde o início oficial da campanha eleitoral, em 16 de agosto, Bolsonaro e Lula já estiveram duas vezes em Minas. O candidato à reeleição abriu a campanha em Juiz de Fora, cidade da Zona da Mata mineira. Posteriormente, no dia 24 do mesmo mês, o presidente cumpriu agenda em Betim e BH.





Já Lula, além da visita recente a Montes Claros, também tem um ato na capital mineira desde o início da campanha. O petista, presidente da República entre 2003 e 2010, realizou comício em BH em 18 de agosto.





Nesta semana, além de Braga Netto, Geraldo Alckmin (PSB) também esteve em BH. O candidato a vice-presidente de Lula cumpriu agenda na capital na terça-feira (13), dia em que Braga Netto também estava na cidade.

Eleições 2022

Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe d'Ávila (Novo), Soraya Thronicke (União), Vera Lúcia (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Léo Péricles (UP), José Maria Eymael (DC) e Padre Kelmon (PTB) também se colocam como candidatos à Presidência da República.



Para o governo mineiro, Romeu Zema (Novo), Marcus Pestana (PSDB), Lorene Figueiredo (Psol), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) também estão na disputa.



Marcelo Aro (PP), Bruno Miranda (PDT), Dirlene Marques (PSTU), Irani Gomes (PRTB), Pastor Altamiro Alves (PTB), Sara Azevedo (Psol) e Naomi Coura de Almeida (PCO) também disputam o posto de senador por Minas.





O primeiro turno das eleições será em 2 de outubro. Em caso de segundo turno, ele acontecerá no dia 30 do mesmo mês.